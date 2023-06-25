Популярна українська співачка Христина Соловій за свою недовгу кар'єру встигла наробити галасу в українському шоу-бізнесі. Так, дівчина уславилася під час своєї участі у вокальному шоу "Голос країни" у 2013 році, де була у команді Святослава Вакарчука. Незважаючи на те, що співачка не перемогла у конкурсі, вона голосно заявила про себе.

Так, під час участі у вокальному шоу у мережі поповзли чутки про роман Христини Соловій та її наставника Святослава Вакарчука. І хоча ці чутки не підтвердилися, артистка деякий час співпрацювала з фронтменом "Океану Ельзи". У той період своєї кар'єри та у співпраці з Вакарчуком співачка випустила кілька кліпів на власну музику і слова. Її дебютний відеокліп "Тримай" увійшов до списку найпопулярніших українців. музичних відео на YouTube і принесла співачці премію "YUNA".

У 28 років, а це було в 2021 році, Христина Соловій вразила своїх шанувальників, знявшись для чоловічого глянцю Playboy. І хоча її фото у журналі були відносно скромними, ця фотосесія наробила багато галасу. Так, зі скромної "хорошої дівчинки" Соловій заявила про себе, як про спокусливу красуню з приголомшливим голосом та пронизливими піснями.

Пізніше вже в 2023 році Христина Соловій приголомшила публіку ще однією "дорослою" витівкою. До свого 30-річчя артистка випустила незвичайний кліп "Юність", у якому приміряла спокусливі образи та пристрасно цілувалася з відомим письменником-сучасником Сергієм Жаданом.

До речі, саме після цього кліпу, та ще кількох спільних робіт та появ на публіці, поповзли нові чутки – про роман Соловій та Жадана. Більше того, в мережу злили таємно зняті кадри, на яких 30-річна співачка та 48-річний письменник прогулювалися у парку, тримаючись за руки.

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