Пародист Юрій Великий показав пародію на нейромережу "Жириновського", висміявши пітерський економічний форум. Відео гуморист опублікував на своєму ютуб-каналі, де активно ділиться творчістю.

"На Петербурзькому міжнародному економічному форумі презентували штучний інтелект. Причому, об'єкт даного "творіння" ніколи особливо цим інтелектом не відрізнявся. Нейросітка "Жириновський". Саме так оригінально і незвичайно розробники назвали свій черговий аналоговнєт. Сам штучний інтелект називає себе Першим Цифровим Учнем Жириновського і при цьому постійно тупить по 10 секунд після кожного заданого йому питання. Ну тут 2 варіанти: чи питання складні, чи інтелект слабкий", - написав Юрій Великий.", - написав Юрій Великий.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Юрію Великому:

"Пародія на нейромережу у Юрія Великого, вийшла незрівнянно краще, ніж на Пітерському нафіг нікому не потрібному форумі!",

"Юрій!!! Мільйони лайків!! Це шедеврально! Ви незрівнянний, найбільший гуморист і пародист всіх часів і народів!",

"Ви геній гумору та пародій! А ще, сподіваємося, що правильний провісник. Нехай збудеться все, що сказав цей нейронний жирик!".

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