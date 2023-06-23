Лілія Подкопаєва вирішила розповісти про українських спортсменів, котрі віддали життя за Україну. Зірка поділилася своїми думками в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Олімпійський день – це свято спорту, змагань та непохитної волі перемагати. Український спорт в умовах війни став символом сили та витримки. Наші спортсмени не лише змагаються на міжнародних аренах, а й ведуть справжню боротьбу за свободу та незалежність.

Незважаючи на труднощі, українські спортсмени не втрачають надію та продовжують готуватися до Олімпійських ігор. Їх наполегливість і відданість викликають глибоке захоплення і надихають багатьох. Сьогодні хочу згадати українських спортсменів, які втратили своє життя віддаючи їх за незалежність та свободу нашої країни. Вони були не лише талановитими спортсменами, а й справжніми героями", - написала Лілія Подкопаєва.

Також зірка додала, що такі спортсмени ніколи не зможуть стояти на олімпійському п'єдесталі чи тримати медалі у руках. Але їхня жертва варта нескінченної поваги. Вони завжди залишатимуться в серцях українців і символізуватимуть мужність та відвагу, впевнена Лілія Подкопаєва.

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