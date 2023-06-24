Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами, а днями дала скандальне інтерв'ю у Маші Єфросініної, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських показала у мережі незвичайне відео з натяком, у якому з'явилася у незвичайному образі.

Як відомо, днями вийшло велике інтерв'ю, в якому Настя Каменських відверто розповіла про те, як сильно переживала Україну, сидячи в Іспанії. У щирість зірки повірили не всі українці, а її образ, слова та поведінка під час інтерв'ю викликала хвилю глузувань та мемов.

На цей раз Настя Каменських виклала в мережі відео, на якому ніби натякнула хейтерам, що варто замовкнути. Зірка з'явилася у розкішному образі – з укладанням, макіяжем та суворим виглядом. Вона в довгих чорних рукавичках обвила шию білої скульптури і одним рухом ніби прикрила їй рота, вимагаючи замовкнути.

У підписі до публікації Настя Каменських нічого не написала, залишила лише серце-емодзі. Зате користувачі відразу почали обговорювати її нове відео:

"Я ж і написав, що їй алкоголь не потрібний. Я ж не написав, що вона не гарна".

"Люблю цю співачку, але в інтерв'ю не повірила жодному слову".

"Настена, що ж ти у Єфросиніної так зганьбилася".

"Усім хейтерам показала, що настав час вже закрити рот, браво".

"Якось постаріла Настя".

"А чому не волонтерила?"

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