Валерій Залужний в розмові з Дмитром Комаровим зізнався, що за час повномасштабної війни плакав лише одного разу.

"Будучи головнокомандувачем, мені не хочеться признаватися в якихось там слабкостях, але знову ж таки повторюся: я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина, а він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені уже доповіли про те, що, на жаль, він загинув, його немає, і я вимушений був якось з мамою прояснити цю ситуацію. Тому що мама прислала мені СМС його — десь він перед вильотом написав СМС про те, що він патріот, що навіть як його не стане, він хоче, щоби знали, що він нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось це питання обговорити, мені сил не вистачило", — поділився Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що він пам'ятає ім'я того бійця, але називати його не став.

Кожного дня Валерій Залужний чує імена своїх знайомих, які загинули на війні, й болісно переживає ці новини.

"Я завжди повертаюся до телефонної книги та бачу дуже багацько прізвищ, яких уже немає. І немає просто сил щось зробити з цим записом у телефонній книзі. Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину із телефону назавжди, але, мабуть, не вийде видалити це з пам'яті, зі свого серця. Це дуже важко. Всіма нормальними людьми це сприймається дуже і дуже погано. Війна — це дуже погана справа", — наголосив Валерій Залужний.

Останні новини України:

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.