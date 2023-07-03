Співачка Оля Полякова розповіла про свою хворобу. Зірка поділилася кадрами в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Дорогі мої, доброго ранку. Ви в мене оптимісти. Всім планам хана", - сказала Оля Полякова на першому сторіс.

"Значить так, хворіти в Лондоні і лежати в номері дуже дорого. Конура собача ось ця ось, вона коштує майже 500 фунтів. Тому я зараз збираю свої лахи і їду до мами в Саутгемптон і вболіватиму там без безкоштовно", - додала зірка.

При цьому Оля Полякова запевнила, що до сьомого липня вона одужає та буде концерт. Зірка пообіцяла, що їй потрібно лише кілька діб для того, щоб їй було добре.

Варто зазначити, що Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість із дочками залишила на деякий час Україну. Не забуває Оля Полякова та про Інстаграм, де активно веде сторінку. А нещодавно зірка показала, як брала участь у лондонському прайді.

"Боротьба за свободу та цінність кожного українця - це те, за що наша країна щодня бореться за право в поєдинку з рашистським злом. Війна не обирає, якої ти статі, сексуальної орієнтації чи який у тебе колір очей", - написала зірка.

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