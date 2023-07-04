Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський розповів про важливу подію у своєму житті. Зірка поділився кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Я тут трохи шокований.. Чекав цього дня два роки. І не вірю, що це станеться сьогодні. Детально в наступній сторіс", - написав переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

"Рідні мої, вже о 10:00 на моєму YouTube каналі така довгоочікувана прем'єра", - додав зірка у публікації, де розповів про свою пісню.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Сергію дружньо вітаю тебе з прем'єрою дуже гарна пісня ти мій найулюбленіший співак і мій найкращий друг бажаю тобі міцного здоров'я мирного неба над головою перемоги Божої опіки творчої наснаги на співочій ниві переможного настрою Разом до перемоги! Слава Україні! Все буде Україна! Перемога буде за нами! (Петя)",

"Нарешті я дочекалася виходу цієї пісні! Це як завжди шедевр! Тепер слухатиму і дивитимуся кліп 24/7. Пісня неймовірна і кліп теж супер, мені дуже сподобалося. Твій голос чарівний, слухати його можна вічно. Думаю, що ця пісня заслуговує на перше місце у всіх топ-чартах України, найкрутіший, найкласніший і найчарівніший”.

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