З початку війни голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прославився на всю Україну своїми "заспокійливими" відео та приголомшливим оптимізмом. З його участю створено величезну кількість мемов, а сам він весь цей час стає дедалі публічнішим.

У нещодавньому інтерв'ю у ютуб-ефірі Наталії Мосейчук Віталій Кім прокоментував чутки про свій переклад до Києва, а також розповів про свою мрію.

Як відомо, нещодавно з'явилися чутки про те, що Віталія Кіма начебто хочуть перевести на вищу посаду у Києві. Однак він не дуже охоче коментує ці чутки. Більше того, Віталій Кім зізнався, що не хоче залишати рідну Миколаївщину.

"Ні, насправді не хочу нікуди їхати, це перше. Друге, я для себе не вирішив, рішення є точно, що працюю до перемоги. Потім дивитимемося. Я не не можу сказати, що я там хочу чи щось. Я знаю, що команда стала сильною, ми більше вміємо, розуміємо, можемо. Рішення це не прийняте, і воно, я думаю, буде також важким", - поділився Віталій Кім.

А наприкінці дуже зворушливо додав про свою мрію та своє завдання: "Я справді не хочу Миколаївщину залишати. Я хочу з неї зробити цукерку, як я планував з першого дня, коли мене призначили".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Все ж таки доведеться вийти": ситуація навколо Бахмута розвернулася, що задумали окупанти.

Як повідомляла Politeka, Удар по вокзалу та моторошна НП з дітьми, росіяни знову атакували житлові будинки: трагічні подробиці.

Також Politeka писала, що Дівчата пішли відпочивати на річку і зв'язок з ними обірвався: знайдено лише їхній одяг.