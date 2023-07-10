Зірка 1+1 Наталія Мосейчук взяла інтерв'ю у голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма та його команди та серед іншого дізналася, якою позивною у керівника області.

Зірка 1+1 Наталія Мосейчук запитала генерал-майора Дмитра Марченка, який позивний у голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма . Про це військовий розповів на ютуб-каналі телеведучої.

Мосейчук запитала, чи називають корейцем Віталія Кіма. Як виявилося, між собою у Миколаєві голову області називають інакше.

"Джекі Чан. Ну так, між собою", - повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

Варто зазначити, що минулого року Дмитро Марченко до шостого квітня керував обороною Миколаєва. Вже влітку генерал повернувся до обласного центру та займався взаємодією між цивільною владою та ЗСУ. А трохи згодом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що співпрацює з Марченком. Сам генерал розповів, у яких взаєминах із улюбленцем української публіки – Віталієм Кімом.

"Я вам скажу, що напевно в перші дні - це було навіть трохи більше ніж дружба. Це була довіра один до одного. Ми розуміли, що мені буде важко без нього, а йому без мене. Він узяв у руки цивільний напрямок оборони, я взяв у руки військовий напрямок оборони. Коли ми це об'єднали - це сприяло тому, що ми їх зупинили та відігнали від Миколаєва", - розповів Марченко про Віталія Кіма.

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