Як повідомляють російські екстрені служби, в Одінцово горить склад площею близько 2 тисяч кв. м.

Через пожежу повністю обвалилися покрівля та перекриття. На кадрах, які публікують у Мережі, видно, що небо від вогню стало червоним.

Очевидці повідомляють, що чули вибухи перед пожежею.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня пожежа спалахнула у Домодєдово Московської області. Перед загорянням там також було чути вибухи. За офіційними даними спалахнув автосервіс, проте пожежа збіглася з нібито атакою безпілотників, про який повідомили мер Москви собянін і міноборони Росії.

Безпілотників, як стверджувалося, було збито.

Нагадаємо також про величезну пожежу у підмосковному місті Сергієв Посад, якому передував вибух.

Відомо, що заводі випускали продукцію військового призначення. Але за офіційною версією вибух стався на складі піротехніки компанії, яка орендувала у заводу приміщення.

Зазначимо, що Загорський оптико-механічний завод не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, а й бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланнік".

Цю інформацію виснули журналісти, проаналізувавши держконтракти заводу.

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Також повідомлялося, що ЗСУ перейшли до нової тактики, москвичам приготуватися.

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