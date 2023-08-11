Як повідомляють російські екстрені служби, в Одінцово горить склад площею близько 2 тисяч кв. м.
Через пожежу повністю обвалилися покрівля та перекриття. На кадрах, які публікують у Мережі, видно, що небо від вогню стало червоним.
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Очевидці повідомляють, що чули вибухи перед пожежею.
Нагадаємо, у ніч на 10 серпня пожежа спалахнула у Домодєдово Московської області. Перед загорянням там також було чути вибухи. За офіційними даними спалахнув автосервіс, проте пожежа збіглася з нібито атакою безпілотників, про який повідомили мер Москви собянін і міноборони Росії.
Безпілотників, як стверджувалося, було збито.
Нагадаємо також про величезну пожежу у підмосковному місті Сергієв Посад, якому передував вибух.
Відомо, що заводі випускали продукцію військового призначення. Але за офіційною версією вибух стався на складі піротехніки компанії, яка орендувала у заводу приміщення.
Зазначимо, що Загорський оптико-механічний завод не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, а й бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланнік".
Цю інформацію виснули журналісти, проаналізувавши держконтракти заводу.
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