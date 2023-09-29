Нова трагедія сталася в Херсоні, який щодня трясуть нові вибухи та обстріли.

Як повідомляє Politeka.net, жертвами чергової безжальної атаки стали жінки.

У момент обстрілу вони перебували на вулиці.

"Три жінки. Звичайне життя. Але звичний шлях добре знайомою вулицею став останнім. Їх убила росія», - розповіли у Херсонській ОДА.

Трагедія сталася надвечір, коли окупанти вкотре накрили вогнем житлові квартали Херсона.

Троє жінок, які на той момент перебували на вулиці, отримали смертельні поранення.

Люди, які їх знали, згадують про загиблих зі сльозами на очах.

«Дуже шкода… Тут завжди сиділи бабусі та дітки. І ось це їхня родина, троє дітей. Прилетіло і молода жінка…. Вони хліб роздавали весь час. І ось рознесло. І їх тепер нема. Діток шкода, такі дітки малі. Просто… Чоловік у шоці, Коля. Просто жах. І бабусь цих шкода…», – каже сусідка загиблих.

За її словами, загиблих могло бути більше. Ще одна жінка жарила пиріжки і забарилася.

«Виходить, що затрималася з пиріжками та жива», - каже сусідка.

Нагадаємо, що вранці 29 вересня Херсон пережив нову атаку, є поранені.

Останні новини України:

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву - що відомо про наслідки.

Трагічний вибух стався на Харківщині – скільки поранених та в якому вони стані.

Нагадаємо також про трагедію у Києві - люди загинули миттєво.