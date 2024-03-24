Експерт розповів, як нещодавні операції російських добровольчих військових підрозділів на території Курської та Бєлгородської областей змінили ситуацію на фронті.

Дії РДК (російського добровольчого корпусу), легіону "Свобода Росії" та "Сиббата" в Курській та Білгородській областях рф допомогли стабілізувати лінію бойового зіткнення в Україні, зокрема на Куп'янському напрямку.

Про це розповів військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу ЗСУ Костянтин Машовець.

За словами експерта, командування угруповання військ "Захід" окупантів, якому підпорядковується все так зване "угруповання прикриття кордону" у складі УВ "Бєлгород", УВ "Курськ" та УВ "Брянськ", було змушене реагувати на операції російських добровольців, які воюють проти путінського режиму.

"За моєю інформацією, частину сил і засобів (в першу чергу зі складу 1-ї ТА та 11-го АК) було переміщено до Білгородської обл. рф... з метою "блокування районів проникнення диверсантів", що, у свою чергу, суттєво вплинуло на події, що відбуваються безпосередньо на Куп'янському напрямі", - розповів Костянтин Машовець.

В результаті противнику не вдалося ні взяти Синьківку, ні суттєво просунутися вздовж дороги Куп'янськ – Сватове у північно-західному напрямку.

Військовий аналітик наголосив, що це змусило командування УВ "Захід" сконцентруватися на Лиманському напрямку.

"Одночасне ведення активних наступальних дій відразу на двох, досить віддалених напрямках, в умовах необхідності ще й до того реагувати на якихось "диверсантів у Білгородській" обл." дали свої результати...", – додав оглядач.

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