Українських медпрацівників та заклади охорони здоров'я потрібно забезпечити гідним і рівним фінансуванням коштом скорочення витрат на утримання влади



Петицію з такою пропозицією на сайті Президента України зареєстрував лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко, передає Знай.юа.

В тексті петиції політик звернув увагу на те, що за результатами перегляду бюджету медичні заклади та медпрацівники опинились в нерівних умовах.

«Бідна медицина – хвора Україна! Після розподілу коштів для боротьби з COVID-19 склалась невтішна тенденція, коли лікарів, а відповідно й їхніх пацієнтів, поділили на 4 сорти.

Перший сорт – це київські медпрацівники, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхні доплати із місцевого бюджету складатимуть 9 посадових окладів. Загальна сума допомоги – 10,8 млн грн. Ці доплати отримають в Києві приблизно 900 осіб.

Другий сорт – це решта медпрацівників України, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхня доплата складатиме 300 відсотків, тобто 3 посадові оклади.

Третій сорт – медпрацівники, які працюють в умовах карантину, але не працюють безпосередньо з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхні зарплати залишаються без змін.

Четвертий сорт – медпрацівники майже 1000 лікарень, які не отримали належного фінансування. Їхні зарплати зменшаться.»

Політик зазначив, що рівень заробітної плати та кількість коштів, виділених для закладів охорони здоров’я, максимально впливають на якість лікування пацієнтів. Тому дана петиція стосується не лише медпрацівників, а й пацієнтів.

Томенко закликає повернутись до перегляду Державного бюджету України й адекватно та радикально скоротити видатки на утримання влади: МВС, Офісу Генерального прокурора, Офісу Президента, Верховної Ради та інших органів державної влади, які фактично не були скорочені при перегляді бюджету, а також припинити бюджетне фінансування партій бодай до кінця 2020 року.

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