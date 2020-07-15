Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року

15 липня на засіданні постанову № 3809 підтримали 326 народних депутатів.

Кабмін спільно з Центральною виборчою комісією повинен розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширення китайської вірусу, під час виборів 25 жовтня.

Згідно з прийнятою постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні скрізь, крім окупованої Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Автор законопроекту - нардеп від "Слуги народу" Аліна Загоруйко.

Постанову про місцеві вибори повинні були розглядати ще в понеділок, 13 липня, однак у Раді терміново зібрали комітет, щоб внести в проект постанови уточнення, додавши туди вибори в районні ради.

Також повідомлялося, що перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що до парламенту надійшов лист від Володимира Зеленського з проханням прибрати з порядку денного засідання розгляд цього питання. Причини він не пояснив.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр-міністр і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявляв, що місцеві вибори в ОРДЛО будуть проходити за спеціальним законом.

Резніков також підкреслював, що вибори в ОРДЛО будуть проведені тільки після повної деокупації Донбасу, виведення окупаційних військ РФ і передачі кордону під контроль Києву.

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