Зеленський все-таки відрізняється від «попередників». Так заявив Сергій Гайдай, український політтехнолог, фахівець з маркетингу і рекламі у програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«Історична місія Зеленського була в тому, щоб демонтувати тіньову державу. Якщо він її не демонтує, то вона демонтує його. Порошенко її очолював і активно користувався, а Зеленський не розуміє, що він робить», - сказав політтехнолог.

Гайдай розповів, що в команді Зеленського стався прорив у вигляді Олексія Данилова - це людина, яка викликала інтерес ще до того, як він став секретарем РНБО. Він очолював і створював цікавий проєкт «Суспільне око» - це кімната управління країною, сучасні технології, американський софт.

«Але, бач, якщо ти особисто сам не сформував своє бачення і світогляд, якщо ти не розібрався, як це все влаштовано і не поставив перед собою мети, а мета номер один – демонтувати, швидше за все твоя політична доля в цій країні буде печальною», - підкреслив політтехнолог.

Гайдай сказав, що зараз всі активно говорять про другий президентський термін Зеленського. Що крім нього просто немає нікого. Порошенко на другому році свого президентства був упевнений, що легко впорається з усіма конкурентами і ніякого підступу він не очікував, а він стався.

«Не можна йти в політику, якщо ти не сформував свій світогляд, а ти просто хороша людина. Хороша людина - це не професія», - резюмував політтехнолог.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Гайдая, що Зеленський повинен бути хірургом, який виріже пухлину з державного організму.

Також раніше, Гайдай назвав три ракових пухлини української держави.



