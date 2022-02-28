Як пише Politeka.net, президент України Володимир Зеленський продовжує організовувати оборону країни під час вторгнення російських окупаційних військ, які за наказом Володимира Путіна почали військові дії 24 лютого. На п'яту добу війни президент розповів, що учасники АТО і ООС будуть звільнені з в'язниць, якщо захочуть приєднається до захисту України.

"Тому було прийнято рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом, будуть звільнені з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції", - повідомив Зеленський.

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