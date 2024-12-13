Документ не буде оприлюднений через чутливість деяких висновків, однак його зміст вже викликав широкий інтерес у колах міжнародної політики.

Президент Джо Байден затвердив важливий меморандум з національної безпеки, який стане основою для політики наступної адміністрації Дональда Трампа щодо чотирьох найбільших суперників Штатів — Китаю, Ірану, Північної Кореї та росії.

Як повідомляє агентство AP, меморандум, розроблений співробітниками адміністрації Байдена, містить низку стратегічних рекомендацій, які повинні допомогти новому керівництву США налаштувати свою зовнішню політику в умовах загострення геополітичної ситуації.

"Представники адміністрації Байдена почали розробляти інструкції цього літа. За словами двох високопосадовців адміністрації, він був розроблений як документ, який міг би допомогти наступній адміністрації вибудувати свій підхід з першого дня щодо того, як вона справляється із загостренням відносин, пов’язаних із найвидатнішими супротивниками та конкурентами Америки", - йдеться у статті.

Співрозмовники, які говорили на умовах анонімності згідно з основними правилами, встановленими Білим домом, розповіли, що меморандум має чотири об'ємні рекомендації: покращити міжвідомчу співпрацю уряду США, прискорити обмін інформацією з союзниками про чотирьох супротивників, відкалібрувати використання санкцій та інших економічних інструментів для досягнення максимальної ефективності, а також посилити підготовку до врегулювання одночасних криз за участю супротивників.

Як пише AP, засекречений меморандум не буде оприлюднений через чутливість деяких висновків, що містяться в ньому.

Джерело: apnews.

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