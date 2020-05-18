Уникальный по своей природе «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) постигла довольно-таки банальная участь. Предприятию нет равных не только в Украине, но и в Европе, его продукция пользуется спросом всемирно известных компаний.



Вот только ТОП-менеджмент ЗТМК последнее время с завидным постоянством навязывает ему свою печальную историю. А все для чего? Складывается впечатление, что директор Комбината Владимир Сивак сетует на тяжелую жизнь флагмана металлургической отрасли ради оправдания своего же бездействия, вернее, а может и своих неправомерных действий. Но обо всем по порядку. Об этом пишет Антикор.

На «Запорожский титано-магниевый комбинат» Владимир Сивак пришел в 2010 году. Часто в интервью он вспоминает те годы, мол, предприятие на тот момент находилось фактически в безнадежном состоянии. Долги и кредитные обязательства гособъекта не давали ему развиваться. В январе 2012-го Кабмин принимает решение о реструктуризации предприятия, путем частно-государственного партнерства. Собственно, в 2013-м так и случилось. Договором №85 было создано ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», 51% акций в котором принадлежал Фонду государственного имущества Украины, а еще 49% – кипрской компании Tolexis Trading Limited, которая связана с Дмитрием Фирташем.

Интересно, что это было уже не первое сотрудничество Сивака с миллиардером и украинским бизнесменом. Ведь до прихода на ЗТМК он был коммерческим директором «Крымского содового завода», подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.



В рамках нового сотрудничества бывшие коллеги обязались инвестировать в ЗТМК $110 млн и внедрить на предприятии передовые технологии. Стратегическая программа развития рассчитана была на 2 года. За это время Комбинат должен был кардинально преобразиться – увеличить производительность, понизить себестоимость продукции, обеспечив ее конкурентоспособность за счет качества.



Вместе с тем, согласно пункту 7.3 договора №85 компания Tolexis Trading Limited взяла на себя дополнительные обязательства – погашение в полном объеме задолженности госпредприятия «ЗТМК» за энергоносители. На это инвестору согласно договору было отведено три месяца со дня создания ООО «ЗТМК».



Выполни инвестор вышеперечисленные пункты, возможно, уже сегодня в Украине был бы серьезный актив – в виде современного завода, но... В 2016-м НАБУ задержало Николая Сивака по подозрению в растрате 492 миллионов инвестиционных гривен. Большая часть денег, которая должна была пойти на развитие предприятия, ушла на погашения долгов за все те же энергоносители, а также перед кредиторами, связанными с DF Group Дмитрия Фирташа. На масштабной же модернизации ЗТМК, которая была главной целью создания предприятия с негосударственной долей, поставили крест. Судебные тяжбы продолжаются по сей день, а тем временем и сам Владимир Сивак признает – то, что должны были, не сделали. Причины тому во всевозможных интервью директор ЗТМК озвучивает разные. Среди них и военные действия, и рост цен на закупаемую предприятием электроэнергию.



«К сожалению, из-за постоянного роста стоимости электроэнергии и расходов на ее оплату, мы были вынуждены свернуть масштабные инвестиционные проекты, которые требовали крупных капиталовложений. Поэтому в прошлом году мы сфокусировались на модернизации и проведении капитальных ремонтов производственных мощностей», – сказал Владимир Сивак в интервью одному из изданий.



Кстати, закупка электрической энергии для производственных необходимостей Комбината – вопрос тоже интересный. Например в сентябре 2019-го предприятие подписало соглашение с ООО «Хим-Трейд» о поставках этого ресурса на 179 млн грн по 2,30 грн за кВт-ч. В то же время филиал «Вольногорский горно-металлургический комбинат» АО «Объединенная горно-химическая компания» заказал поставки электроэнергии у «Энерджи Трейд Групп», правда, почему-то на 15% дешевле. Согласитесь, на таких-то объемах «навар» может выйти не маленький. Но закавыка здесь не только в цене, но и в поставщике, ведь киевский «Хим-Трейд» во главе с Евгением Городецким принадлежит австрийской компании опять таки Дмитрия Фирташа.

Выходит, что инвестиционные деньги, которые уходили в счет оплаты электроэнергии, просто ходили по кругу, оседая на счетах оффшорных фирм, в то время как Комбинат нуждался в модернизации.



Спасая «Запорожский титано-магниевый комбинат», Фонд госимущества Украины сменил подконтрольного миллиардеру Фирташу Сивака, назначив 3 марта исполняющего обязанности Сергея Лубенникова. Но Владимир Сивак, мертвой хваткой вцепившейся в руководящее кресло ЗТМК, поспешил в суд. В результате, получил решение Жовтневого районного суда города Днепра, которое блокирует увольнение горе-руководителя.



Вишенкой на торте стало прошение от Сивака, человека с более чем десятью уголовными делами за плечами, к Фонду госимущества выделить Комбинату еще немного денежек. Среди нужд, очерченных в письме, – покрытие убыточной деятельности и модернизация. Кстати, для осуществления последней Владимир Сивак поднимает и вопрос о полной остановке ЗТМК сроком на 2 года. Как себе это представляет пока еще директор предприятия, не ясно, впрочем, непредсказуемой с таким руководителем остается и судьба трехтысячного коллектива ЗТМК.