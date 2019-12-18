Популярна російська артистка Анна Семенович виставила напоказ ідеальні форми прямо на тлі моря

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

«Які самі улюблені туфлі?», - питає у неї шанувальник.

«Кеди», - відповідає йому Семенович.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальну груди. При цьому на іншому знімку видно також розкішні ноги дівчини.

Кадрами артистка поділилася в Stories.

Як повідомлялося раніше, 39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила мережа яскравим чином, здивувавши стрункими, але в той же час апетитними формами. У своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим знімком, на якому постала в неймовірному образі. Так, на знаменитості різнобарвна шубка з милими кошенятами, чорне міні-сукні і сексапільні чоботи-ботфорти. Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний спосіб. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетлива і легке фото.

"Як же я чекаю Новорічну ніч 😍 В душі я ще зовсім дитина, яка вірить в чудеса і магія🙏🏼 Світ, це величезний комп'ютер, в якому можна самому змінювати напрям своєї Долі. Просто поміняйте частоту вібрації, яку ви випромінюєте у всесвіт і вона отзеркалит її новими подіями🍀Творіть улюблені, це захоплює!!!", - підписала знімок Семенович.

Користувачі мережі не втрималися від компліментів зірці. Деякі шанувальники здивувалися змінами в образі Ані. Зокрема, люди зазначають, що артистка схудла.

"Привіт Аня 💋 ! Новорічна ніч-це вже диво! Так до речі, чобітки круті."

"А коли я на вас дивлюся, відчуваю себе дитиною. Спасибі вам, Анюта, за те, що пробуждаете в мені це почуття... 👌😍😍😍😍"

"Ганна. Це ж треба так схуднути😯! Не вірю."

"Ваааау 😍😍🔥🔥🔥всім би виглядати як ти ❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥ДУУУУУУУУУУУЖЕ гарна ❤️"

"А ви помітили, що це чудове мехомое пальтечко все в яскравих кошенятах на жовтому тлі. Я болдею від нього! 👌✌✌✌"

"🔥А шубка чия? Ваші пости бударажат мій мозок - поєднання непоєднуваного😘 а я загадаю не чарівництва і чудес, а Віри, Надії і Любові🐘"

Нагадаємо, Анна Семенович запалила у бойовиків «ЛДНР».

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.

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