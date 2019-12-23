Колишня учасниця гурту "Nikita", Анастасія Кумейко (Dj Nana), вразила фото, яке вона розмістила в Instagram
Українська артистка з'явилася у відвертому спортивному костюмі під час відповідних занять, пише Рoliteka.net. Образ дівчини завершують проста зачіска у вигляді високого пучка і різні аксесуари.
Зірка продемонстіровала дивовижну розтяжку, стоячи закинувши ногу за спину. Артистка вигнулася, утримуючи кінцівку руками. Так і хочеться сказати: "Ого, яка здатність!".
"До НГ ось стільки днів.... навіть не збираюся починати щось «встигнути зробити» 🧘🏻♀️", - написала Анастасія.
Майже за 25 хвилин пост зібрав понад 400 лайків.
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Раніше ми писали, що колишня учасниця групи "Nikita" постала в прозорій сукні тілесного відтінку. Наряд ідеально підкреслив вигини зірки.
Екс-Nikita млосно опустила очі, приклавши руку до стегна. У пості зірка процитувала пісню групи "Сплін". Публікація артистки зібрала масу коментарів. Користувачі мережі захопилися фігурою зірки.
Нагадаємо, DJ NANA, показала новий жаркий образ. Настя позувала в латексному костюмі і кашкеті з козирком. Вона присіла на коліна і розсунула ноги. На фото можна помітити нижню білизну, яку Кумейко засвітила.
"Слон", - підписала смайликом фото Анастасія.
Фанати залишили сотні лайків під знімком і кілька коментарів у вигляді смайликів.
Раніше повідомлялося, що Кумейко на килимку показала, як вона розминає свої кісточки. Для цього дівчина одягла спортивний одяг.
Фанати встигли залишити кілька коментарів:
"Красива незрівнянно!!!!! Тіло, горішок, розтяжка , вся. Спасибі величезне за таке фото і такі слова!!!!!", "Негайно треба тебе нагодувати", "Чому я дивлюся на це фото вже більше хвилини...", "Моя красуня".
Нагадаємо також, що Анастасія Кумейко похвалилася ідеальними ніжками на новому знімку.
Артистка на фото розташувалася у великому декоративному плетенному кріслі. Анастасія в цей раз була в чоботях до колін, шортах і кофті. Співачка зайняла досить пікантну позу розсунувши ноги.
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