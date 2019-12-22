Співачка нагадала всім, що скоро Новий рік

Колишня солістка відомої групи ВІА-Гра Міша Романова показала миле фото, зроблене в центрі Києва

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на Instagram артистки.

На кадрах дівчина позує на Софіївській площі. В руках вона тримає склянку кави. У підписі до фото, вона поцікавилася у своїх передплатників, якою б вони хотіли отримати подарунок на новорічні свята.

«Новий рік вже зовсім близько🙈Мій найулюбленіший свято. Вся ця мішура, суєта, ялинковий запах, новорічні мелодії з кожного магазину та кафе😌 Який подарунок хочете побачити під ялинкою?», - написала Романова.

Фанати захопилися новим знімком і тут же відреагували на нього лайками та коментарями. Всього за кілька годин публікація набрала більше 10 тисяч відміток «мені подобається».

«б Вас під ялинкою побачити, ось це подарунок!», "Ось це мрія", «Який подарунок?) новий сингл від Вас)) на тему нового року))) в образі місіс снігуроньки в кліпі))», «Красуня», «така Няшечка», Квиток на концерт», - відреагували люди.

Раніше ми писали, що колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова стала публіці в приголомшливому вечірньому вбранні. Жінка блищала на сцені під час свого, ймовірно, сольного виступу.

Міша Романова цього разу показала сценічний номер з хлопцями у вечірніх костюмах, сама артистка при цьому – блиснула пишними грудьми при відвертому декольте шикарного плаття кольору бордо.

Співачці поклали волосся хвилею, образ завершив яскравий макіяж. Так вся вищезгадана «компанія» активно носилася по сцені і демонструвала як вокал, так і всілякі відверті па і пози при виконанні сценічного номера.

Міша Романова анонсувала свою появу на українському ТБ і зізналася, що у новорічному концерті вона з'явиться в ролі зірки кіно.

Шанувальники дуже задоволені – пишуть варіанти, кого ж втілила співачка і нахвалюють її за красу та видатні форми.

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