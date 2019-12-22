Відомий український комік Юрій Великий, який з'явився замість президента України Володимира Зеленського в студії "Квартал 95", показав фото кучерявого перуки

Юрій на знімку в перуці, який виявився кучерявим. Він у піджаку зробив селфи для своїх фанатів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє обличчя, коли забрав з ХІМЧИСТКИ перуку Президента. Сильно помітно?! ))))) ГАСТРОЛЬНІ НОТАТКИ", - написав артист.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"В хімчистці ,мабуть, переплутали і видали вам перуку Леонтьєва", "Та ні, ну що ви, тепер ви Пушкін, а не Зеленський", "Прикольний перуку", "Юра - Ви гарний в будь-якому образі! Успіхів на творчому шляху", "Ну як мінімум схожий кучерями на Кіркорова в молодості, як максимум LP", "Можна і з цим перукою придумати щось шедевральне)))", "Богдана за вухом не вистачає", "Благо, перуку Трампа не підсунули".

Раніше ми повідомляли, що Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорофєєвої, з яким провела час.

«Ось такий дует, як вам? Отбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сопонару позує разом з Володимиром Дантесом. Це викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

Повідомлялося, що відома українська артистка Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", а також Олена Кравець з "Кварталу 95", показали спільне фото з виступу.

На фото: Олена в класичному костюмі підняла ногу Катерини, яка була в сукні з великим декольте. На деяких знімках можна навіть побачити спідню білизну Кухар. Фото вийшли цікаві і запальні.

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