Серіал "Друзі" міг втратити популярність через голлівудську зірку Дженніфер Еністон

Про це пише Стархит.

Незважаючи на те, що серіал "Друзі" був знятий в 90-их роках, він досі популярний серед глядачів.

А самою популярною героїнею все ще вважають Рейчел, яку зіграла відома Дженніфер Еністон. Але цього могло не статися, оскільки зірка Голлівуду хотіла піти назавжди з серіалу.

Як відомо, в той час Дженніфер Еністон була задіяна в іншому телепроекті, а зйомки в комедійному сіткомі викликали у неї сумніви, тому вона хотіла відмовитися від контракту.

І тоді керівництво телеканалу NBC, на якому виходили "Друзі", пішли на дуже ризикований крок: вони вирішили паралельно знімати інший серіал, щоб довести, що можуть отримати досить високі рейтинги. Саме це і змусило Еністон передумати.

І після зйомок в "Друзях" Дженніфер Еністон стала однією з найбільш затребуваних і високооплачуваних актрис Голлівуду.

Раніше ми повідомляли про те, що зірка Голлівуду Дженніфер Еністон здивувала шанувальників відвертою фотосесією. Зокрема, актриса знялася для журналу Marie Claire і дала достатньо відверте інтерв'ю.

Під час фотосесії актриса приміряла подчеркавающие її жіночність елегантні сукні. Номер журналу з'явиться у продажу на початку наступного місяця, в мережі з'явилися перші знімки та фрагменти з відвертого інтерв'ю.

«Мені неймовірно пощастило, що я стала частиною цього. Це один з найкрасивіших дорогоцінних каменів, який я могла отримати», – відверто зізналася голлівудська зірка.

Вона також розповіла, що у вільний від зйомок час зустрічається зі своїми подругами по серіалу «Друзі» Кортні Кокс і Лізою Кудроу, продовжуючи насолоджуватися життям.

Тільки їм Дженніфер Еністон з легкістю розповідає про особисте життя, в той час як для журналістів підготувала двозначний відповідь на питання про нового бойфренда.

"Можливо, я зустрічаюся з деким. Але може бути, що і немає… Скажу одне: я вважаю любов прекрасним почуттям і завжди буду в нього вірити", - додала актриса.

Крім цього, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Також нагадаємо, що Дженніфер Еністон боїться, що Джастін Теру може розповісти журналістам подробиці їхнього шлюбу

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.