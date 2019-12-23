20 грудня єдина дочка Кузьми Скрябіна, Марія-Барбара, зіграла розкішне весілля в ресторані під Києвом

З'ясувалися подробиці цієї радісної події. Обранцем 22-річної дівчини став молодий чоловік на ім'я Віктор Тур, який навчається разом з нею в медичному університеті імені А. А. Богомольця, пише РБК-Україна. Швидше за все, пара познайомилася під час навчання. Марія-Барбара закінчує вуз і готується стати дерматологом.

Сторінка нареченого в Instagram закрита, однак, його молодша сестра Наталія, учениця факультету журналістики КНУ ім. Шевченко, охоче ділиться подіями з життя.

Так, на одному з фото вона постала поряд з Віктором і підписала: "Мій Вітя. Мій Брат. Я щаслива, тому що в будь-яку хвилину можу підійти до тебе і просто обійняти. Відчуваю, що у мене є справжній захисник, який нікому не дозволить скривдити свою молодшу sister. Не можу уявити свого життя без тебе".

Батьком нареченого, ймовірно, є Анатолій Тур - голова сільради села Іванків Київської області. Згідно з його декларацією, у сім'ї є квартира в 70 м кв. в Борисполі, будинок в Іванкові з таким же метражем та 8 земельних ділянок під Києвом. Крім того, у декларації записані 10 тисяч доларів на нього і 5 тисяч доларів на його дружину Катерину.

Марія-Барбара встигла поділитися зворушливими знімками зі свого весілля в Інстаграм. Примітно, що на табличці, яка зустрічає гостей вказано друге ім'я дівчини. Кузьма Скрябін дав їй його на честь своєї улюбленої актриси Барбари Брильськи.

Коментуючі засипали наречену привітаннями:

"Щиро вітаю і тішусь за вас!👍👍. Миру, злагоди і позитиву молодій сім'ї😁😁"

"Щастячка Вам безмежного! Тато за Вас був би дуже радій (хоча він і так радіє згори)💐"

"Щастя кохання, тато на небесах радіє за тебе🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, пару зі знаменним днем привітав співак DZIDZIO, поділившись кадрами у себе в Instagram. Михайло Хома зазначив, що Кузьма радіє на небесах за свою єдину дочку - Басю, як він її ласкаво називав. Також співак закликав інших приєднатися до привітань.

Нагадаємо, Притула розповів, як насправді загинув Кузьма Скрябін і назвав ім'я винного.

Також Politeka писала, що в Україні є дівчина з татуюванням Скрябіна: фанатка ночує на місці загибелі музиканта.