Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
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В цей раз співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.
Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту.
«Світло зсередини: костюми #різдвянаісторіязтіноюкароль вражають не менше, ніж саме шоу! Тіна Кароль у світлодіодному плаття викликала бурю овацій і компліментів, які захоплена публіка вигукувала із залу 💓 #tinakrol #тинакароль», – повідомляється на сторінці зірки.
А ось що пишуть користувачі під новим постом Тіни:
«ти чарівна💖», «Концерт шикарний! Спасибі за казку 🌈😘🌸», «Я вчора була на твоєму концерті голос у тебе як у ангела 😍», «Попелюшка!», «чарівна♥️», «Чари✨💫», «Wow я обожнюю тебе Тіна 💜💜💜💜💜💜», «Як красиво 😍».
Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів.
«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.
На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.
При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.
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