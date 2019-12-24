Репер Єгор Крід поділився смішним роликом з коміками Гаріком Харламовим і Тимуром Батрутдиновым

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Втрьох вони виконували модний танцювальний елемент, але під час запису щось пішло не так. У репера танець вийшов відмінно. Непогано впорався і Батрутдінов, але от у чоловіка актриси Христини Асмус Гаріка Харламова повчитися не дуже.

Гуморист повинен був, як і його партнери по танцю, виконати на третьому такті заготовлене рух, але Гарік Харламов завалився на Тимура Батрутдинова, перетворивши все, що відбувається в справжню комедію.

Шанувальники Кріда висміяли незграбного шоумена. "Харламов – я коли хочу зняти тік-ток", "За життя – Харламов", "Гарік – це я на всіх своїх виступах", – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Христина Асмус і її чоловік Гарік Харламов опинилися в епіцентрі гучного скандалу через відвертої еротичної сцени у фільмі «Текст», де знялася артистка.

Але безслідно переживання знаменитості не пройшли - Христина, як ми писали раніше, помітно схудла. У слід за нею, став стрункішим і її знаменитий чоловік Гарік Харламов.

Так на прем'єрі свого фільму "Едуард Суворий" з'явився у вельми несподіваному вигляді, якщо точніше - комік помітно схуд і з колишніми своїми обсягами зараз взагалі не зрівняється. На новому фото дружини гумориста і вона, і він позують в бадьорому настрої, дівчина посміхається. На актрисі темні ботфорти і костюм, низ якого досить короткий, Гарік також був у піджаку, і джинсах.

На фото чітко видно, що "пивний" живіт гумориста безслідно зник, він дійсно схуд і став виглядати краще колишнього.

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