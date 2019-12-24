Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Цього разу артистка показала себе в осінньому теплом луці. Зірка розпустила волосся і позувала у вільних вкорочених джинсах світлого відтінку. Доповнила цибулю Слава пухнастою теплою жилеткою чорного відтінку, а також картатим піджаком.

«На світі багато чужих нервів Ну і навіщо псувати свої ?», – зухвало зазначила Камінська під новим постом.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Гламурна, модна, стильна, Чарівні!🍓🍒🌹💕❤️», «Відмінне рішення 👌», «Треба є ятати😆😆😆», «Геніально 😁», «Клас❤️👏😂», «Геніально👏👏👏», «Це точно👌», «Стиль🔥», «Життя надто коротке , що б терпіти», «Відмінний початок дня👍», «✨Ви прекрасні 🌹», «♨️♨️♨️❤️люблю вас!», «Це де такі дороги? 🤔».

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "Неангелів" приголомшила визнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.

"От порадьте мені будь ласка, як боротися з людиною, яка тебе пройде? Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа!", - повідомила Камінська.

За її словами, переслідувач їздить за нею на концерти, дістає в соцмережах, пише листи на домашню адресу, а днями і зовсім заявився практично додому. Слава додала, що чоловік страждає на шизофренію і неодноразово лікувався в спеціалізованому закладі.

Також артистка розповіла, про що чоловік писав їй у листі: "Я розірву тебе, як мавпа газету", "Я вб'ю свою матір. Ти робиш з мене звіра".

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