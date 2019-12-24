Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками
Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.
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В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» обличчя. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в білосніжному вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.
Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду.
«З добрим серцем, з любов'ю готуємося зустріти Новий рік. Як настрій?», – пише Кароліна під своїм фото в Instagram.
Шанувальники не залишилися осторонь:
«Така красуня просто вогонь 🔥🔥🔥», «Настрій супер! Хоча Новорічного настрою так такого немає.. В передчутті суботи,щоб на телеканалі «Інтер» насолодитися вашим шоу!💓☺️», «Агонь!!!!!!!», «Королева😍😍😍😍», «Настрій відмінний, всі іспити позаду✌🏻», «Вже з'явилося новорічне намтроение?😻», «Красуня!!!», «Шикарна🔥🌹», «Як вам добре з чубчиком 👍👍», «Яка гарна! А фігура, слів немає👏🔥».
Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.
Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи. Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.
Нагадаємо, Лорак спантеличила исхудавшим видом в сукні з блискіток
А ще Politeka писала, що Лорак налякала ляльковим обличчям перед концертом, зірку не впізнати
Також Politeka повідомляла, Лорак вразила змінами у зовнішності