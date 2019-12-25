Фанати Анджеліни Джолі і Бреда Пітта ніяк не можуть заспокоїтися і все мріють про возз'єднання пари

Відомо, що голлівудські актори розійшлися у 2016 році, пише Рoliteka.net. Однією з причин вважають конфлікт в літаку між Бредом Піттом і прийомним сином Меддоксом. Нібито актор, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підняв руку на дитину. Це стало останньою краплею і Джолі подала на розлучення.

Також ходили чутки про те, що Бред був не згоден з з правилами Енджі у вихованні дітей, що також підлило масла у вогонь. Адже Джолі любить подорожувати з дітьми по країнам, а Пітт вважає це неприйнятним.

Після цього сталася низка скандалів. З'явилася інформація, що актриса налаштовує дітей проти батька.

Тим не менш шанувальники досі сподіваються на перемир'я зірок. Так, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що хоч обидва не збираються відновлювати стосунки, але все-таки їм вдалося налагодити контакт. Під чутками, Джолі навіть залишиться на Різдво в Каліфорнії спеціально для того, щоб діти змогли відзначити свято з батьком.

Поки залишається невідомим, чи залишиться сама Джолі у святковий вечір, але в мережі впевнені, що навіть цей вчинок - великий прогрес у відносинах колишньої найкрасивішою голлівудської пари.

Нагадаємо, прийомні діти не приїхали на день народження Бреда Пітта.

Як відомо, Пітт спілкується тільки з деякими своїми дітьми – Шайло, Ноксом і Вів'єн. Прийомні ж зовсім відмовилися навіть спілкуватися з батьком.

Раніше, заради того, щоб хоч якось налагодити зв'язок з сім'єю, актор, у якого були проблеми з алкоголем, пішов у групу анонімних алкоголіків і, судячи з того, що пишуть голлівудські таблоїди, зміг перемогти згубну залежність.

Раніше повідомлялося, що Джолі зробила приємне своєму колишньому чоловікові Бреду Пітту, віддавши йому дітей в переддень Різдва.

Проте, як з'ясувалося, з артистом в його будинку в Сан-Феліс, проведуть свята далеко не всі діти.

Так, напередодні свята до Пітту прибудуть його рідні діти - 13-річна Шайло і 11-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

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