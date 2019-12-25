Популярний испонитель Ед Ширан ошелешив шанувальників своїм рішенням

Про це зірка написала в своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Ед Ширан, якому вдалося стати артистом десятиліття у Великобританії, оголосив, що залишає сцену.

Крім цього, популярний виконавець вирішив піти з соціальних мереж, щоб влаштувати собі "тривалу відпустку".

Ед Ширан додав, що без будь-яких перерв виступав і їздив з концертами до 2017 року. І зараз він вирішив взяти "перепочинок", щоб присвятити вільний час подорожі по світу і читання книг.

«Мене не буде в соціальних мережах до тих пір, поки не прийде час повернутися», заявила зірка.

Популярний співак Ед Ширан не назвав приблизний відрізок часу, на який хоче взяти паузу. Але виконавець потішив своїх шанувальників і пообіцяв повернутися на сцену з новою музикою.

«Побачимося, коли побачимося», — резюмував артист десятиліття в Британії у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що відомий співак Ед Ширан розповів про своєму психічному захворюванні. За його словами, він відчуває себе дуже стривоженим від власної популярності.

28-річний виконавець поділився, що скоротив коло спілкування до чотирьох чоловік з хвороби. Йому також довелося позбутися від мобільного телефону.

Навіть під час прогулянки Ширан відчуває себе ніяково, особливо якщо прихильники хочуть з ним сфотографуватися. Тому зараз зірка майже не виходить на вулицю, щоб не контактувати з людьми.

Також ми розповідали про те, що Ед Ширан став артистом десятиліття у Великобританії. Музикантові вдалося встановити рекорд британського чарту з найбільшою кількістю хітів (12), які добралися до першого місця.

Більш того, Ед Ширан може похвалитися найкращим результатом в чарті альбомів і найбільшою кількістю тижнів, проведених на першому місці чарту (79) з 2010 по 2019 рік.

Нагадаємо, Ед Ширан вперше розповів про страшну хворобу.

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Також Politeka писала, що Ед Ширан здивував всіх незвичайним вчинком.