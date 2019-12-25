Ірина Білик розповіла, що кожен день може бути наповнений чудесами

Українська співачка Ірина Білик поділилася своїми планами на Новорічні свята

За лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який один з каналів покаже в новорічну ніч, популярна українська співачка Ірина Білик зробила кілька несподіваних заяв, пише Знай.

Стало відомо, що на концерті співачка виконає нову пісню «Червона помада». За лаштунками шоу вона зізналася, що все ще не має ніяких планів на свята, адже у неї є декілька пропозицій на ці дні.

Білик відзначила, що вона планувала зібратися з друзями вдома і провести святкові дні разом з ними. Як виявилося у неї багато друзів серед простих людей і вони ще не вирішили, що будуть робити на Новий рік.

До всього іншого, вона згадала, що запам'ятався Новий рік у її житті. Вона розповіла, що це була дивна пригода, наповнене дивом.

«Ви ж знаєте, наше життя таке, що кожен день може відбуватися що завгодно. Напевно, дуже дивно було, коли моя машина зупинилася в 23:55 на Хрещатику. Я їхала до подруги, а машина зупинилася, я не знала, чому – на вулиці салют, всі люди з шампанським, ми теж. Ну, ми вискочили на снігу пили, танцювали, вітали один одного. Це було класно, тому що на Хрещатику завжди класно!», - пояснила Білик.

Крім того, Ірина Білик зізналася, що не думає про сімейний святкування Нового року, адже її чоловік Аслан Ахмадов не збирається приїжджати в Україну на свята. За словами артистки, він повинен прилетіти лише після 15 січня.

«Я думаю, що він не приїде», - сказала співачка.

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Знімок Ірина опублікувала чорно-білий. На ньому співачка схилила голову над головою Гліба. Чорна одяг мами і сина прямо злилася разом. Фото вийшло дуже чутливим.

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