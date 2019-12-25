Тіна Кароль показалася на публіці в ефектному вбранні

Артистка вступила з відомою вітчизняною артисткою. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в Instagram.

Так на новій добірці опублікованих фото, Тіна Кароль співає свій новий спільний хіт з солісткою The Hardkiss Юлією Саніною. На сцені артистки з'явилися у вражаючих нарядах - Тіна Кароль в білій сукні з горизонтальною лінією декольте, а Юлія Саніна в міні-сукні блакитного кольору з накидкою поверх усього вбрання:

«Злиття двох світів: лідер групи The Нardkiss Юлія Саніна і поп-діва Тіна Кароль виконали свій хіт «Вільна» на «Різдвяна історія з Тіною Кароль», - підписана добірка, плюс - вони заспівали Колядку «Щедрик» з дітками.

Шанувальниками артисток дуже їх нова спільна пісня подобається, фани пишуть про красу виконавиць і безумовний талант кожної з них.

Раніше, Кароль виступила з тематичною постановкою разом з відомим вітчизняним артистом.

Так партнером Тіни по сцені цього разу став відомий виконавець з DZIDZIO. «Парочка» носилася сценою, тримаючись за руки і при цьому всіляко розважаючи дітей:

«Солодке Різдво: Тіна Кароль на «Різдвяна історія з Тіною Кароль» також здивувала веселим костюмом великого імбирного пряника…», - підписана підбірка фото.

На знімках Тіна Кароль в образі мультяшного героя і улюбленої солодощі багатьох дітей виглядала чудово. Вайлуватий і смішний наряд анітрохи не «затьмарив» красу артистки – навпаки – надав її творчій персоні ще більшого шарму.

Михайло Хома також був в образі пряника, пізніше, артист постав перед діточками в піжамі або чомусь подібному. За чутками, публіка сприйняла на ура виступ і артисти залишилися задоволені своєю роботою на сцені.

Нагадаємо також, новорічна прем'єра «Ніч суперхітів» «вмістила» 26 найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу. Виступлять MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA та інші – коміки, танцюристи, співаки і співачки. Серед них такі відомі імена, як Тіна Кароль, Джамала, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменських, Наталя Могилевська, Катерина Кухар.

Так Тіна Кароль – як завжди – обрала класику. Червона корсетна сукня і укладання «хвилею» дуже личать співачці, така собі місіс Клаус. Поруч, у тій же класиці, але дещо ретро, здалася співачка Юлія Саніна – її сукня повністю усипана білими пір'ям. Джамала підхопила тренд «з пернатими» акцентами і постала перед публікою в білому абсолютно дивовижному вбранні.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережу відвертим образом

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряній сукні