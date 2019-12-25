Російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно стала об'єктом активного обговорення в ЗМІ з-за постільної сцени у фільмі, зробила відверте зізнання

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram актриса, що прославилася роллю Варі у серіалі "Інтерни", поскаржилася на надмірну втому і пояснила причину.

Справа в те, що за словамзнаменитости, в останні кілька місяців вона знаходиться в режимі – "вижити". З середини вересня вона практично не спить.

"І я, безумовно, сама винна. Навіть коли видавалися відносно вільні години, я завжди боялася дозволити собі видихнути. Близькі кажуть, що "ніякий це не ‘особливий’ період. Коли у тебе було інакше?" Так. Я рішуче не вмію відпочивати. Не вмію розслаблятися. Взагалі", – пише Асмус.

Артистка поскаржилася, що ніколи не сидить на місці. Будучи вдома або у відпустці зірка вічно чимось зайнята.

"Я постійно кудись біжу, щось вчу, пишу, придумую, розписую, збираю", – продовжує вона.

Крім того, Асмус зізналася, що все робить похапцем, завжди кудись поспішає. А також багато нервує, що, звичайно, погано. Адже стреси забирають чимало сил.

"Синдром відмінниці" перемогти ніяк не можу. А так хочу навчиться іноді просто лежати і дивитися у стелю", – завила знаменитість.

Раніше ми писали, що Христина Асмус розповіла про те, що заздалегідь обговорювала свою участь у відвертих сценах з чоловіком

Російська актриса прокоментувала скандал зі своєю участю у програмі «Ти не повіриш!». Асмус зізналася, що зніматися в еротичних сценах їй було не зовсім комфортно, проте у фільмі «Текст» у неї був партнер, який розуміє – актор Іван Янковський. При цьому зірка підкреслила, що заздалегідь обговорила зйомки зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим.

«Гарік мені довіряє. Він знав, на кому женився, що це моя робота, тому моя участь у постільних сценах його не бентежить», - підкреслила актриса.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

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