Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, повідомив про жахливе нещастя, яке "підкосило" їх з Примадонною

Як передає Politeka.net, артист тужить за померлою актрисою і режисером Галиною Волчек. Галкін поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постали вони з Аллою Борисівною, Крістіна Орбакайте і, звичайно ж, Волчек.

За словами гумориста, 86-річна Галина Борисівна дуже любила їх з Аллою дітей - 6-річних Гаррі і Лізу, як і вони стареньку.

"Померла Галина Борисівна Волчек, пішла невід'ємна частина нашого театру, нашої країни і моєї родини. Вона була Майстром, нашим другом і справжньою бабусею для наших дітей. Співчуття Денису і Каті! Немає слів... 🙏🏻", - підписав знімок Галкін.

Коментуючі підтримують артиста як можуть і співпереживають його горю

"Приголомшлива була... Дивна... 😢"

"😪. Як шкода"

"Прийміть співчуття"

"Шкода, що йдуть такі талановиті люди... 😢"

"Така рідна нашій Аллочці 😢😢"

Раніше ми повідомляли, Галина Волчек 23 грудня в Москві потрапила в лікарню з серйозними проблемами зі здоров'ям. Актрису ввели в стан медикаментозної коми і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, так як вона не могла самостійно дихати. Причиною погіршення здоров'я стали ускладнення після пневмонії.

Сьогодні вранці, 26 грудня, з'явилася інформація, що у Волчек почали відмовляти органи, незважаючи на спроби медиків реанімувати її. До вечора цього ж дня Волчек на стало. Офіційною причиною смерті стали набряки головного мозга й легенів.

Також ми розповідали, Волчек з юності зловживала згубною звичкою: за півгодини вона могла викурити чотири сигарети. Як-то раз актриса розповіла, що до мундштуків її привчила Примадонна.

"Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати".

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