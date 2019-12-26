Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася новим фотосетом, де продемонструвала яскравий образ

На першому знімку Тіна показала тільки своє обличчя, завдяки чому можна розглянути мейкап співачки. На другій фотографії Тіна вже сидить і видно жовте плаття співачки і довгі рукавички по лікоть. Декольте, до речі, не таке вже і велике в цей раз. На третьому знімку знаменитість позує на весь зріст і показує всю красу сукні і своєї фігури. Про це пише Politeka.

Фанати залишили кілька коментарів під світлинами:

"Тін, тебе скоро вітром уносить буде, припиняй худнути)", "Тіна, вистачить худнути", "вдивлятися в глибину твоїх очей-одне з найулюбленіших моїх занять", "така худа,ти коли відпочиваєш ?", "Красуня неймовірна".

Раніше ми повідомляли, що Кароль і Данилко готують грандіозний сюрприз на Євробачення-2020.

Відома співачка Тіна Кароль буде оцінювати конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020

Телеканал СТБ UA:Суспільне мовлення назвали другого члена журі, до Андрія Данилко на цей раз приєднається співачка Тіна Кароль.

Артистка вже була учасницею пісенного конкурсу Євробачення, у 2006 році вона представляла країну в Афінах (Греція), посіла 7 місце.

Тепер доля знову зв'язала Тіну з Евровиденьем, на цей раз в якості судді Національного відбору.

Повідомлялося, що Кароль вийшла на сцену у світлодіодному сукню, в мережі фурор.

Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі.

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Нагадаємо, Кароль злилася з красунею-колегою прямо на сцені

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