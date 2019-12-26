У Наталки ще є порох у порохівницях

Відома російська співачка Наташа Корольова виконала гарячий танець перед несподіваним глядачем

Наташа Корольова, одягнувши відверте коротке плаття без сорому танцювала перед своїм колишнім чоловіком - Ігорем Ніколаєвим, про це повідомляє Politeka.net.

При чому зірка російської поп-сцени без зайвих докорів сумління виклала гарячі кадри даного дійства прямо у себе в Instagram сторіс.

Куди тільки дивиться нинішній чоловік Наташі Тарзан?

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Втім, нічого дивного в тому, що на виступі Наташі Корольової майнув портрет її колишнього чоловіка немає, адже Ігор Ніколаєв - автор багатьох ранніх хітів співачки.

Раніше ми повідомляли, що Корольова здивувала витівкою, коли взяла в рот товстий канат, позуючи перед об'єктивами. Вона поділилася кадрами в соцмережі. Разом з подругами артистка перетягувала червоний канатик, але в якийсь момент щось пішло не так, і Наташа без докорів совісті засунула його в рот. Звичайно, кумедно вийшло, але знову ж таки не всі шанувальники гідно оцінили її вульгарний вчинок.

"Наташа звичайно дуже красива, але останнім часом стала дуже вульгарніше, а в цьому віці все вже непристойно висмикувати...", «Поведінка Наташі, бажає кращого, доросла жінка, треба бути тактовною і розумною», «Як базарні баби», - писали в коментарях.

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