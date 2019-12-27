Юна онука зірки сцени показалася в компанії своєї не менш зіркової, ніж дід і не менш прекрасної, ніж вона сама тітки

Внучка Михайла Боярського похвалилася новими фото

Дівчина з'явилася у всій красі на фото зі своїм зоряним, але вже постарілим дідом і не тільки. Як повідомляє Рoliteka.net, знімком Катерина Боярська поділилася в Instagram.

Дівчина показала нове фото з легендарним артистом радянської і пострадянської епохи Михайлом Боярським, а також його дочкою - актрисою Єлизаветою Боярською. Остання, Катерині доводиться тіткою і варто зазначити, що тріо на знімку виглядало просто чудово.

Правда, відзначають деякі шанувальники зіркової сім'ї, Михайло Боярський явно постарів, але Єлизавета і Катерина Боярські молоді і прекрасні. Обидві на фото посміхаються, одягнені досить скромно за зоряним мірками.

Як повідомлялося раніше, внучці російського актора Михайла Боярського Катерині вже 20 років і дівчина, що називається, в самому соку.

Катерина Боярська у своєму Instagram часто радує численних передплатників своїми гарячими знімками. Дівчину природа нагородила розкішними грудьми, яку Катя, не соромлячись, любить демонструвати.

В цей же раз на свіжому фото Боярська продемонструвала стрункі ніжки.

Катерина похвалилася у соцмережі чорно-білою фотографією. На знімку дівчина сидить на стільці. На ній, судячи з усього, дуже короткий оббігаєш плаття, яке дозволяє розглянути її довгі ноги. На плечі онука Боярського накинула модний піджак оверсайз, який приховав її струнку фігуру.

Фото Боярська підписала просто: «привіт🖤»

Інтернет-користувачі тут же відреагували на новий знімок красуні і засипали її компліментами. Деяким користувачам здалося, що Катя сумна і вони вирішили її підтримати, написавши, що все добре.

«Катерина, Ви просто Чудово виглядаєте 😍😘», «Не сумуй 🥰 все добре 👍👍👍», «Така красива, і дуже мила. Як завжди на висоті», – прокоментували інтернет-користувачі.

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

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