Філіп Кіркоров, останнім часом зачастив з публікацією особистих кадрів мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого співака. Так на нових опублікованих фото артист показав подорослішалих дітей і себе коханого у всій красі.

Для виходу на зимову класичну прем'єру зі своїми двійнятами поп-виконавець обрав вельми екстравагантний «прикид» - виглядав трохи занадто і не зовсім до випадку, вважають деякі його підписники.

А ось діти поп-короля російської естради порадували багатьох – пишне платтячко мерехтливого кольору на дочці і костюмчик з метеликом на синові – малюки виглядали незрівнянно.

Крім того, артист і його нащадки красувалися у великій компанії російських зірок сцени, а також показали передноворічні атмосферні кадри з місця подій.

Більш того, більшість шанувальників відзначили, що діти Кіркорова ростуть в небувалій розкоші, а також, що дітвора дуже схожа на свого зоряного батька - буквально одне обличчя.

Нагадаємо також, Філіп Кіркоров порадував шанувальників «свіжим» виглядом, а також показав своїх подорослішалих дітей.

Разом з тим, король російської естради дав масу приводів для «чуток» про своє особисте життя.

Так на добірці нових опублікованих артистом фото, поруч з ним красується ефектна блондинка, діти виконавця і ще вона вже немолода дама. Також на деяких фото діти відображені окремо з коронами на голові, і сам Кіркоров з популярною в РФ співачкою Зарою.

Співак побував на церемонії вручення нагород для наймодніших і стильних. Цього разу для виходу в світ епатажний артист обрав куртку-накидку в білому пір'ї, штани в колір під чорний пояс. Діти були в класиці – Алла-Вікторія в пишній сукні, а син Мартін-Крістін - в костюмі з метеликом.

Масу коментарів з приводу особистого життя артиста спричинили за собою фото, де поруч з ним і дітьми на фото стоїть струнка молода жінка в яскравому вбранні:

«Прекрасна пара»

«Вау»

«Діти дуже схожі на Вас»

Але по всьому видимому, мабуть, красуня одна із організаторів проекту і заходу, який відвідав Кірокоров.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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