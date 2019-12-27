Філіп Кіркоров, останнім часом зачастив з публікацією особистих кадрів мережі
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого співака. Так на нових опублікованих фото артист показав подорослішалих дітей і себе коханого у всій красі.
Для виходу на зимову класичну прем'єру зі своїми двійнятами поп-виконавець обрав вельми екстравагантний «прикид» - виглядав трохи занадто і не зовсім до випадку, вважають деякі його підписники.
А ось діти поп-короля російської естради порадували багатьох – пишне платтячко мерехтливого кольору на дочці і костюмчик з метеликом на синові – малюки виглядали незрівнянно.
Крім того, артист і його нащадки красувалися у великій компанії російських зірок сцени, а також показали передноворічні атмосферні кадри з місця подій.
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Більш того, більшість шанувальників відзначили, що діти Кіркорова ростуть в небувалій розкоші, а також, що дітвора дуже схожа на свого зоряного батька - буквально одне обличчя.
Нагадаємо також, Філіп Кіркоров порадував шанувальників «свіжим» виглядом, а також показав своїх подорослішалих дітей.
Разом з тим, король російської естради дав масу приводів для «чуток» про своє особисте життя.
Так на добірці нових опублікованих артистом фото, поруч з ним красується ефектна блондинка, діти виконавця і ще вона вже немолода дама. Також на деяких фото діти відображені окремо з коронами на голові, і сам Кіркоров з популярною в РФ співачкою Зарою.
Співак побував на церемонії вручення нагород для наймодніших і стильних. Цього разу для виходу в світ епатажний артист обрав куртку-накидку в білому пір'ї, штани в колір під чорний пояс. Діти були в класиці – Алла-Вікторія в пишній сукні, а син Мартін-Крістін - в костюмі з метеликом.
Масу коментарів з приводу особистого життя артиста спричинили за собою фото, де поруч з ним і дітьми на фото стоїть струнка молода жінка в яскравому вбранні:
«Прекрасна пара»
«Вау»
«Діти дуже схожі на Вас»
Але по всьому видимому, мабуть, красуня одна із організаторів проекту і заходу, який відвідав Кірокоров.
Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".
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