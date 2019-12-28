Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі артистка показала новий стильний образ. Її довге волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Артистка вирішила приміряти на себе новий концертній образ - напівпрозоре плаття ніжно-бірюзового відтінку.

В Instagram співачка також представила фото після концерту, розповівши, що дуже втомилася і просто без сил. На що колега по групі Вікторія Смеюха відповіла, що вона теж без сил. Слава також показала себе сидить на дивані і навіть мило покривлялась на камеру, демонструючи втома після роботи.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" приголомшила зізнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.

"От порадьте мені будь ласка, як боротися з людиною, яка тебе пройде? Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа!", - повідомила Камінська.

За її словами, переслідувач їздить за нею на концерти, дістає в соцмережах, пише листи на домашню адресу, а днями і зовсім заявився практично додому. Слава додала, що чоловік страждає на шизофренію і неодноразово лікувався в спеціалізованому закладі.

Також артистка розповіла, про що чоловік писав їй у листі: "Я розірву тебе, як мавпа газету", "Я вб'ю свою матір. Ти робиш з мене звіра".

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