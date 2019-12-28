Актор "Ігри престолів" Ендрю Данбар, який був дублером Алфі Аллена, який зіграв Теона Грейджоя помер у Великій Британії

Напередодні Різдва у своєму будинку помер актор Ендрю Данбар, массовщик і дублер Алфі Аллена, який зіграв Теона Грейджоя в "Грі престолів". Він також грав у серіалі "По долгу служби", британського виробництва, та був діджеєм. Про це пише Politeka з посиланням на західні ЗМІ.

Керівник гримерів "Ігри престолів" Памела Сміт сказала, що серед тисяч статистів, що пройшли через натовп "Престолів" - Ендрю завжди виділявся.

Колега і друг актора Енді Макклой сказав, що завжди всі хотіли працювати з Ендрю. Адже в ньому було щось особливе: "Люди завжди відчували себе добре поруч з ним, щасливими і захопленими, коли він був поруч, завжди було дуже весело".

Багато людей планує відвідати похорон актора. Режисери, актори, гримери і інші люди.

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Зірка серіалу "Гра престолів", Емілія Кларк, не змогла дати йому те, чого він дуже хотів

Нещодавно артистка розповіла в подкасті Jessie Ware’s Table Manners про неприємному випадку в аеропорту.

У Емілії сталася панічна атака, з-за чого вона не могла дихати і розплакалася. За словами зірки, це сталося із-за морального і фізичного виснаження.

Повідомлялося, що американська актриса Емілія Кларк, яка відома по серіалу "Гра престолів" зачарувала зовнішністю в незвичайному вбранні.

Зірка з'явилася на щорічній премії The Fashion Awards-2019, де вшановують видатних дизайнерів.

33-річна Емілія вибрала жовтий наряд з пікантними розрізами в області бюста. Артистка відразу прикувала до себе погляди, завдяки яскравому сукні, під яке вирішила не надягати бюстгальтер.

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