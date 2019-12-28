Син легендарного російського музиканта Андрія Макаревича Іван опублікував фото з батьком і розкішною красунею

На фото Андрій тримає Івана і невідому дівчину за голови. Макаревич на знімку в піджаці та білій сорочці. Молоді посміхаються і дивляться вниз. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Під публікацією фанати не розібралися, хто ця дівчина і припустили, що Макаревич благословив пару на весілля. У ЗМІ вже з'явилася інформація, що можливо загадкова красуня - це віце-президент зі стратегічних напрямів компанії American Express Донна Донато.

А підпис до фото, яку Іван залишив під знімком - "Sisdadandi", журналісти переклали, як "Це зникало" з італійської.



Фанати писали, що "Це весілля" або " Благословення".

Але виявилося все набагато простіше. Цей напис - скорочення з англійської мови: "Sister, dad and I", що в перекладі: "Сестра, батько і я".

На знімку сестра Івана, 44-річна Дана Макаревич.

У ЗМІ була інформація, що коли Макаревичу було 22 роки, він полягав у відносинах з якоюсь дівчиною, ім'я якої ніхто не знає. Вона народила доньку від музиканта, але йому нічого не сказала, а потім виїхала на постійне місце проживання до Америки. Вже коли Дана була дорослою, то знайшла батька в Москві.

Раніше ми повідомляли, що легендарний російський музикант Андрій Макаревич нарвався на критику росіян за фразу про "ідіотів".

В інтерв'ю російським ЗМІ, Макаревич сказав, що більша частина людства є ідіотами — і з цим нібито нічого не можна вдіяти.

«Взагалі 80 відсотків населення Землі — ідіоти. Треба це прийняти, як даність», — заявив він. Ці слова пролунали у відповідь на запитання про роботу у складі громадської ради при комітеті Держдуми Росії з питань культури, куди Макаревич увійшов до початку року.

Нагадаємо, Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України

А ще Politeka писала, що Макаревич накинувся на російських пропагандистів із-за України

Також Politeka повідомляла, що Макаревич і Ахеджакова негайно звернулися до Путіна з вимогою



