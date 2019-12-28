Російська співачка Лоліта Мілявська поділилася відео, де продемонструвала свою фігуру перед дзеркалом

Артистка розповіла, що вона зараз на зйомках і повинна бути в прямому ефірі. Лоліта в ролику з розпущеним волоссям і в чорному боді. Про це пише Politeka.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Лолиточка, з наступаючим новим роком!!! Любимо і цілуємо!", "Лоліта все таки ти розумниця", "Бомбіта", "Лоліта ви як завжди на висоті", "Лолочка класна", "Лоліта ти просто вогонь", "Красива все таки ви жінка Лоліта!!!".

Повідомлялося, що Лоліта налякала росіян зовнішнім виглядом, навіть макіяж не врятував.

56-річна російська співачка Лоліта Мілявська поділилася кадрами, після чого прихильники почали переживати за її душевний стан.

У своєму мікроблозі в Instagram Лоліта виклала чергове відео, на якому чепуриться до виступу. Артистка сидить у гримерці перед дзеркалом, вже з макіяжем і коронної червоною помадою на губах, а позаду неї над зачіскою "чаклує" майстер. Що каже співачка, нечутно, так як вона наклала звук - одну з своїх пісень.

"Щоб жінка не говорила, можна не слухати 😂, просто дивитися, як ворушаться її губи 💋 Як я собі подобаюся такий 😘✌️ «На кожному моя помада, але близько до серця не треба!» - це я заспівала 😎", - підписала ролик зірка.

Повідомлялося, що фанати Лоліти Мілявської знайшли архівне відео і днями розмістили його в Instagram.

На кадрах український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки спілкується з журналістами, як раптом чує вигук: "Я хочу тебе, Віро!".

Як виявилося, поруч була присутня Лоліта, якій Вєрка Сердючка тут же приділила увагу. Артистка зі своєю фірмовою зіркою на голові запросила Лоліту до себе зі словами: "Іди сюди, моя гарненька, дисидентка теж".

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