Відома американська актриса Сью Лайон, яка зіграла роль Лоліти, померла на 74-му році життя
Актриса померла у віці 73 роки. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ, передає Politeka.
Відзначено, що останнім часом знаменитість мала проблеми зі здоров'ям, але немає інформації, якого роду хвороба в неї була.
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Лайон отримала світову популярність завдяки фільму Стенлі Кубрика "Лоліта", де вона зіграла головну роль. Актриса була відзначена за неї "Золотим глобусом".
Також знаменитість знялася в картинах "Ніч ігуани", "7 жінок" та інших. Останній раз актриса знімалася у фільмі жахів "Алігатор" в 1980 році. Після закінчення кар'єри актриси Лайон працювала вчителькою іспанської мови.
Нагадаємо, 56-річна російська співачка Лоліта Мілявська поділилася кадрами, після чого прихильники почали переживати за її душевний стан.
У своєму мікроблозі в Instagram Лоліта виклала чергове відео, на якому чепуриться до виступу. Артистка сидить у гримерці перед дзеркалом, вже з макіяжем і коронної червоною помадою на губах, а позаду неї над зачіскою "чаклує" майстер. Що каже співачка, нечутно, так як вона наклала звук - одну з своїх пісень.
Повідомлялося, що Лоліта відповіла росіянам, чий Крим.
Скандальна російська співачка українського походження Лоліта Мілявська знову опинилася в центрі уваги-за своїх висловлювань щодо Криму.
У розмові з журналістами, співачка Лоліта Мілявська заявила про те, що заїжджала в Крим з боку Росії, оскільки має громадянство РФ.
"У мене найкоротший маршрут: літак-виїзд-поїзд-автобус-переїзд", - зазначила співачка.
За словами артистки, вона є громадянкою Росії, тому в'їхала в Крим за своїм паспортом "на ту територію, яку Росія вважає своїм".
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