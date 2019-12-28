Рідні повідомили про проблеми зі здоров'ям

Відома американська актриса Сью Лайон, яка зіграла роль Лоліти, померла на 74-му році життя

Актриса померла у віці 73 роки. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ, передає Politeka.

Відзначено, що останнім часом знаменитість мала проблеми зі здоров'ям, але немає інформації, якого роду хвороба в неї була.

Лайон отримала світову популярність завдяки фільму Стенлі Кубрика "Лоліта", де вона зіграла головну роль. Актриса була відзначена за неї "Золотим глобусом".

Також знаменитість знялася в картинах "Ніч ігуани", "7 жінок" та інших. Останній раз актриса знімалася у фільмі жахів "Алігатор" в 1980 році. Після закінчення кар'єри актриси Лайон працювала вчителькою іспанської мови.

Нагадаємо, 56-річна російська співачка Лоліта Мілявська поділилася кадрами, після чого прихильники почали переживати за її душевний стан.

У своєму мікроблозі в Instagram Лоліта виклала чергове відео, на якому чепуриться до виступу. Артистка сидить у гримерці перед дзеркалом, вже з макіяжем і коронної червоною помадою на губах, а позаду неї над зачіскою "чаклує" майстер. Що каже співачка, нечутно, так як вона наклала звук - одну з своїх пісень.

Повідомлялося, що Лоліта відповіла росіянам, чий Крим.

Скандальна російська співачка українського походження Лоліта Мілявська знову опинилася в центрі уваги-за своїх висловлювань щодо Криму.

У розмові з журналістами, співачка Лоліта Мілявська заявила про те, що заїжджала в Крим з боку Росії, оскільки має громадянство РФ.

"У мене найкоротший маршрут: літак-виїзд-поїзд-автобус-переїзд", - зазначила співачка.

За словами артистки, вона є громадянкою Росії, тому в'їхала в Крим за своїм паспортом "на ту територію, яку Росія вважає своїм".

Нагадаємо, скандальна Лоліта зізналася Вєрці Сердючці в інтимному бажанні

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