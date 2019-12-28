Українська телеведуча Катя Осадча порівняла повоєнний Берлін з ситуацією, яка склалася в Україні через Росію
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала фотографію, на якій сфотографувалася біля Берлінської стіни.
Під знімком Осадча згадала страждання жителів столиці Німеччини в часи Берлінської стіни та порівняла з нинішньою ситуацією в Україні.
За її словами, 30 років це було і весь світ мирився з рішенням однієї країни.
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"Коли наші діти чи онуки будуть так говорити своїм дітям про нашу країну, про Крим і Донбас. Дуже б хотілося, щоб до того часу ми були такими ж сильними, як Німеччина зараз, а все пройдене було історичними уроками і важливими спогадами", – поділилася телеведуча.
Раніше ми повідомляли, що зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram дивно теплим осіннім знімком, де вона гуляє на свіжому повітрі з маленьким сином. Вони обидва валяються в жовтих листках і радіють життю.
Щаслива посмішка Осадчої заряджає енергією і світиться любов'ю. На першому фото вона лежить на спині та міцно обіймає малюка, який зверху — «хто кого поборе?»
А на іншому знімку, Івану, мабуть, вже захотілося втекти, але задоволена прогулянкою мама не хоче його відпускати.
Раніше ми повідомляли, Осадча показала як розважається з Горубновим в Парижі. Зокрема, вони позували на тлі знаменитої Ейфелевої вежі. Пара на знімках виглядає щасливою, Осадча – як завжди стильна і усміхнена, Горбунов – теж не відстає.
Нагадаємо, «Я перелякалася»: Катя Осадча вразила зовнішністю без макіяжу і фільтрів.
Як повідомляла Politeka, Осадча в стильному вбранні знялася біля елітного авто: ні грама макіяжу.
Також Politeka писала про те, що Осадча без макіяжу показала, як розважається з Горбуновим в Парижі: вражаючі фото.