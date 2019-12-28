"Коли наші діти чи онуки будуть так говорити своїм дітям про нашу країну, про Крим і Донбас. Дуже б хотілося, щоб до того часу ми були такими ж сильними, як Німеччина зараз, а все пройдене було історичними уроками і важливими спогадами", – поділилася телеведуча.



Раніше ми повідомляли, що зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram дивно теплим осіннім знімком, де вона гуляє на свіжому повітрі з маленьким сином. Вони обидва валяються в жовтих листках і радіють життю.

Щаслива посмішка Осадчої заряджає енергією і світиться любов'ю. На першому фото вона лежить на спині та міцно обіймає малюка, який зверху — «хто кого поборе?»

А на іншому знімку, Івану, мабуть, вже захотілося втекти, але задоволена прогулянкою мама не хоче його відпускати.

Раніше ми повідомляли, Осадча показала як розважається з Горубновим в Парижі. Зокрема, вони позували на тлі знаменитої Ейфелевої вежі. Пара на знімках виглядає щасливою, Осадча – як завжди стильна і усміхнена, Горбунов – теж не відстає.

Нагадаємо, «Я перелякалася»: Катя Осадча вразила зовнішністю без макіяжу і фільтрів.

Як повідомляла Politeka, Осадча в стильному вбранні знялася біля елітного авто: ні грама макіяжу.

Також Politeka писала про те, що Осадча без макіяжу показала, як розважається з Горбуновим в Парижі: вражаючі фото.



