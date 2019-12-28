Екс-учасниця ВІА Гра Міша Романова показала відверті фото

На нових професійних знімках артистка з'явилася в образі видатної актриси і знакової постаті свого часу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Дівчина з'явилася на фото в образі легендарної Марлен Дітріх. Блондинка зважилася перевтілитися в діву 20-х років минулого століття. Так на знімках Міша красується в сміливих нарядах - глибокому горизонтальному декольте сукні-корсет, а також усіляких шовках і прозорих текстурах тканин.

Зрозуміло, без сигаретки у "Марлен" не обійшлося, та й дещо гордовитий вираз обличчя надвідомої артистки Міша Романова програла на чорно-білих фото чудово.

Волосся Міші поклали класичною хвилею – зачіска дуже йде розкішній блондинці, зрозуміло, був присутній яскравий макіяж на обличчі - студійні фото, як і модель Романова дуже сподобалися публіці.

Раніше повідомлялося про те, що на своєму новому професійному знімку артистка з'явилася в білизні.

На чорно-білому кадрі Міша Романова сидить біля дзеркала, ймовірно, в гримерці, вона пензликом для нанесення макіяжу проводить по нижній частині обличчя. З одягу на ній темний бра – практично всі, за винятком пікантних частин, видніються груди артистки.

Волосся укладене хвилею, на обличчі присутній видимий макіяж - скоріш за все, вечірній. Жінка вирішила поговорити зі своїми підписниками про красу:

«Звичайно, кожній з нас хочеться бути красивою: завжди або на важливому побаченні, для всіх оточуючих або для когось одного єдиного. Але хто може визначити критерії, якщо краса - це суб'єктивне поняття і воно залежить від сприйняття», - пише артистка під фото і додає:

«Насправді ідеальних людей в природі просто не існує. Краса - це магніт, який притягує погляди, думки, емоції і… чоловіків. Головне тільки, щоб чоловіків красивих душею, в першу чергу! Згодні?».

Шанувальники на повну нахвалюють співачку – пишуть про її красу і харизматичність.

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