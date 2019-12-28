Українцям вирішили нагадати, як виглядає топ найбільш яскравих весіль вітчизняних зірок в 2019 році

Про це повідомляє Politeka.

Так, першою парою є продюсер Потап і його колега Настя Каменських. Вони розписалися в травні цього року в елітному ресторані Києва. Захід називають найбільш законспірованим, оскільки коханці довгий час приховували свої стосунки. На заході не було жодного журналіста.

Узаконити стосунки вирішила популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко та її бойфренд Влад Топалов. Пара зіграла весілля в Італії й довго до неї готувалася.

Також в цьому році одружилася прима-балерина Катерина Кухар й її коханий Олександр Стоянов. Під вінець пара пішла у вересні. Як відомо, вони близько 10 років жили в громадянському шлюбі, але узаконити стосунки вирішили саме в 2019 році.

Весілля в 2019 році вирішив зіграти і популярний український телеведучий Дмитро Комаров. Свято зі своєю другою половинкою, Анастасією Кучеренко, проходило в Єрусалимі. За словами чоловіка, він познайомився з володаркою титулу «Міс Україна-2016» на одному зі світських заходів, після чого вони взяли участь у проекті «Танці з зірками». Свої відносини вони також приховували, аж до самої церемонії розпису.

Відіграти весілля в цьому році вирішила і популярна українська співачка Аліна Гросу та її бойфренд Олександр Комков. Свято пройшло в Італії, а на заході були українські зірки – Ірина Білик, Віталій Козловський, Павло Зібров, а також Катя Осадча.

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