Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова порадувала шанувальників новим знімком у соцмережі

Фіналістка шоу «Танці з зірками» позує за кермом розкішного позашляховика», передає Politeka.

На ній чорні джинси і такого ж кольору джинсова куртка, біла футболка і туфлі на шпильці.

Трохи раніше вона поділилася знімком з тієї ж серії, на якому позує з високо піднятою ногою біля своєї машини.

«Весь негатив цього року залишаю в багажнику і закриваю його», – підписала вона знімок.

Ми також розповідали про те, що гімнастка похвалилася перед підписниками розкішною фігурою і своїм подарунком.

Зірка опублікувала фото в Instagram, на якому позувала в чорній міні-сукні, підкресливши свою неймовірну фігуру. Хвилясті локони і непомітний макіяж доповнили образ красуні. Вона була біля ялинки з подарунком.

«#різдвянаісторіязтіноюкароль », - підписала пост Ганна.

Також Ганна Різатдінова показала ідеальну розтяжку. На фото в сториз Анна з'явилася в білій сукні для виступів з пишним низом. При цьому зверху вона прикрашена мереживами кольору золота. На другому знімку Різатдінова зображена під час виступу на сцені, коли виконує повітряний шпагат.

Раніше повідомлялося, що олімпійська призерка Ганна Різатдінова запевнила шанувальників, що чутки про піар за рахунок стосунків з відомим багатієм – повна нісенітниця.

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