24-річна красуня з "Жіночого кварталу" Лера Товстолес підкорила серця тисяч чоловіків

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram артистка поділилася новорічним знімком - принаймні, вона так сама його охрестила в підписі. В кадрі Лера постала в неймовірно розкішному образі: на ній чорна майка і такого ж кольору сорочка, яку вона спустила на плечі. Неперевершений яскравий макіяж в рожевих тонах, великі сережки під золото та ідеальна укладка доповнили ефектний образ.

"Як для мене новорічна фотка) Як вам ?) Я практично готова до нового року, ялинка, вбрання, манікюр і педікюр, ще залишилося приготувати їжу, але це все 30 го. Відпрацювати у новорічну ніч і нарешті одужати", - написала в соцмережі Лера.

Коментуючі засипали артистку компліментами:

"Ого... вона ще і їсти готує😊"

"Красуня💕"

Раніше ми повідомляли, Товстолес поділилася в Instagram забавним фото. Її підловили на сцені в той момент, коли вона чомусь була стурбована або ж просто втомилася. Лера опустила плечі і явно прийняла розслаблену позу, а вираз її обличчя ніби так і каже: "відчепіться, більше не можу".

"ПОКИ що РІК СВИНІ 🐽 Або як би ти підписав цю фотку ?)", - запитала Валерія.

Коментуючі з бурхливою фантазією відразу ж почали пропонувати свої варіанти розвитку подій.

"Ну маам, ну досить мене знімати і про мене розповідати своїм подругам, що я незрозуміло де працюю."

«Ну, знову кличуть на корпоратив. Набридло!»

Також ми писали, Лера похвалилася ідеальною фігурою, приміривши розкішне вечірнє плаття. Від вирізу на спині неможливо відвести погляд. Примітно, що на Лері немає бюстгальтера: уява малює фантастичну картину. Волосся знаменитості підібрано до верху, а великі оригінальні сережки і яскравий макіяж доповнили розкішний образ.

Коментуючі залишили безліч захоплених відгуків:

"Вогонь 👍"

"Який вигин ... ! Ухххх!💥"

"Хи, цікава фотка, незвичайна. Добре, залік. 👍"

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