Ольга показала струнку фігуру в блискучо-золотистій сукні з ременем

Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова вразила мережу неймовірним образом

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото, повідомляє Politeka.

На цей раз Ольга показала струнку фігуру в блискучому золотистій сукні з ременем і масивними прикрасами. На обличчі зірки яскравий макіяж, а волосся покладені в акуратну зачіску.

Зазначимо, що в цьому вбранні співачка з'явилася на зйомках чергового ефіру пісенного шоу 2Х-Фактор».

«Мої дорогі♥️!!! Як вам мій сьогоднішній образ? @xfactorstb», – пише Полякова під новим постом в Instagram.

Користувачі мережі, як і очікувалося, не залишилися байдужі:

«Богиня розкішна🔥🔥❤️❤️», «Просто бомба😊найкраща😊😊🔥🔥🔥🔥», «Як завжди вогонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💋», «Красуня 🔥🔥🔥🔥🔥», «Королева ночі 🔥🔥🔥», «Клас ,ви лутшая😍😍😍», «Гарна. 😍❤️🔥😘😘Неперевершена 😍🔥», «Шикарна лялечка)», «Супер👍💥👑», «Наша улюблена Королева!👑👑👑🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍», «Золота ви наша!🌟», «👍Ви справжня😊».

Раніше зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покине Україну в січні. Співачка має намір відвідати США і дати там цілу серію концертів.

Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займатиметься в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк! Чекаю вас мої улюблені!!!”, – зазначає Полякова під постом.

Також відзначимо, шанувальники відразу ж почали коментувати неймовірно яскравий і гарячий кадр, представлений на сторінці в Instagram.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.