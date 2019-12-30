Українська співачка й солістка групи «KAZKA» здивувала фанатів особистим знімком і передноворічним зверненням

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної виконавиці.

Так на новому опублікованому фото співачка Олександра Зарицька, яка не боїться показати себе без макіяжу, цього разу продемонструвала його, фактично, в достатку на своєму прекрасному обличчі. Тут тобі і накладні пишні вії, і помада, ймовірно, кольору бордо або ж зовсім темна.

Фото артистка опублікувала чорно-біле - на ньому вона зосереджена або дещо "переграє" на камеру й дивиться прямо в об'єктив, трохи примруживши очі. Волосся співачці поклали пишно, навіть дуже.

Більш того, артистка порадувала незвичайною новорічною акцією для шанувальників групи:

«Хочете отримати на Новий Рік привітання особисто від KAZKA? 😍 Публікуйте відео з хештегом https://instagram.com/explore/tags/kazkanirvana/, де ви співаєте або танцюєте (або все одразу) під будь-яку пісню з альбому NIRVANA», - підписала Олександра свій знімок.

Шанувальники в захваті від побаченого:

«😍Круто хочу р»

«Олександра ви така красуня ... дуже приваблива»

«Я б з радістю, але я, ні співати, ні танцювати не вмію :)))»

«Дуже подобаєтеся»

Раніше повідомлялося, що співачка показала нові знімки процесу зйомки кліпу. На них зображена не тільки вона, але члени знімальної бригади. Сам пост був підписаний як: «KAZKA серед пустелі». Всі фото були оформлені в чорно-білому стилі.

Також Олександра Зпріцкая любить радувати своїх фанатів і яскравими фото. Так, на одному з них вона позує в футболці з яскравим малюнком і все тих же окулярах у вигляді я Зиков полум’я. На них співачка виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, солістка групи КАZKA похвалилася розкішними формами: «Хочу …».

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